По итогам утренних торгов на бирже средневзвешенный курс доллара составил 417,25 тенге. В обменниках Уральска доллар покупают по 415 тенге, продают по 419 тенге. К слову, неделю назад 1 американская валюта стоила 420,49 тенге. Российский рубль продается по 5,72 тенге, продажа составляет 5,67 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.