Дом сгорел в селе ЗКО

Пожар произошел в селе Январцево района Байтерек. Фото предоставлено ДЧС ЗКО По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, частный жилой дом загорелся 28 октября в 20:15. - Дом охватило огнем полностью. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В тушении участвовала одна единица техники и трое огнеборцев. В 22:08 пожар ликвидировали, - пояснили в ведомстве. К слову, жертв и пострадавших нет. Фото предоставлено ДЧС ЗКО Фото предоставлено ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.