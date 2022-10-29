Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Дом сгорел в селе ЗКО

Пожар произошел в селе Январцево района Байтерек. Фото предоставлено ДЧС ЗКО По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, частный жилой дом загорелся 28 октября в 20:15. - Дом охватило огнем полностью. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В тушении участвовала одна единица техники и трое огнеборцев. В 22:08 пожар ликвидировали, - пояснили в ведомстве. К слову, жертв и пострадавших нет. Фото предоставлено ДЧС ЗКО Фото предоставлено ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Дом сгорел в селе ЗКО
Пожар произошел в селе Январцево района Байтерек.
Дом сгорел в селе ЗКО
Дом сгорел в селе ЗКО
Фото предоставлено ДЧС ЗКО По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, частный жилой дом загорелся 28 октября в 20:15.
- Дом охватило огнем полностью. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В тушении участвовала одна единица техники и трое огнеборцев. В 22:08 пожар ликвидировали, - пояснили в ведомстве.
К слову, жертв и пострадавших нет.
Дом сгорел в селе ЗКО
Дом сгорел в селе ЗКО
Фото предоставлено ДЧС ЗКО
Дом сгорел в селе ЗКО
Дом сгорел в селе ЗКО
Фото предоставлено ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пожар дом

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article