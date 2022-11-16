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Социум

Домашний кинотеатр и фитнес-зал в морге: строить здание в Уральске начнут в 2023 году

Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Действующее здание морга построено в далёком 1967 году. Оно было рассчитано на обслуживание областной больницы на 400 коек. Здесь нет комнаты психоэмоциональной разгрузки. Здание бюро имеет площадь в четыре раза меньше существующих норм и его износ уже составляет 100%. Также трудности возникают из-за отсутствия бытовых помещений, гистологической лаборатории и складов. Проектно-сметная документация для строительства нового патологоанатомического бюро разработана ещё в 2020 году. Стоимость объекта
Арайлым Усербаева
Домашний кинотеатр и фитнес-зал в морге: строить здание в Уральске начнут в 2023 году
Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Необходимость строительства нового морга обосновали в Уральске
Необходимость строительства нового морга обосновали в Уральске
Фото из архива "МГ" Действующее здание морга построено в далёком 1967 году. Оно было рассчитано на обслуживание областной больницы на 400 коек. Здесь нет комнаты психоэмоциональной разгрузки. Здание бюро имеет площадь в четыре раза меньше существующих норм и его износ уже составляет 100%. Также трудности возникают из-за отсутствия бытовых помещений, гистологической лаборатории и складов. Проектно-сметная документация для строительства нового патологоанатомического бюро разработана ещё в 2020 году. Стоимость объекта составляет 1,2 миллиарда тенге. В проекте предусмотрен фитнес-зал площадью 33 квадратных метра, предназначен для занятий сотрудников. Также будет комната психоэмоциональной разгрузки, в ней установят обычный домашний кинотеатр с колонками. По словам руководителя управления строительства ЗКО Алибека Антазиева, в феврале 2023 года заканчивается срок проекта.
– Это архиважный проект для нашей области. До конца этого года планируем объявить конкурс на определение подрядчика, однако сам подрядчик будет определён в следующем году. Конкурсные процедуры будут переходящими, - сообщил Алибек Антазиев.
К слову, срок строительства здания нового патологоанатомического бюро будет составлять 11 месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
здание морг

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