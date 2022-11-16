Домашний кинотеатр и фитнес-зал в морге: строить здание в Уральске начнут в 2023 году

Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Действующее здание морга построено в далёком 1967 году. Оно было рассчитано на обслуживание областной больницы на 400 коек. Здесь нет комнаты психоэмоциональной разгрузки. Здание бюро имеет площадь в четыре раза меньше существующих норм и его износ уже составляет 100%. Также трудности возникают из-за отсутствия бытовых помещений, гистологической лаборатории и складов. Проектно-сметная документация для строительства нового патологоанатомического бюро разработана ещё в 2020 году. Стоимость объекта