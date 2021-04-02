Дороги были построены без уклона - замакима Уральска о подтопляемых районах

Заместитель акима Уральска Мирас Мулкай объяснил, почему в микрорайонах, где в прошлом году были построены дороги, произошло подтопление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Мирас Мулкай согласился с тем, что в Уральске нет ливневых канализаций, и имеется проблема отвода талых и дождевых вод. Стоит отметить, что в городе - порядка 7 километров проточной арычной системы. - Те воды, которые попадают в эту систему, отводятся в пойму реки Чаган. Также в городе имеются 52 километра непроточных арычных сетей. Это не арыки, согласно проекту, смете и технолог