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Социум

Дороги были построены без уклона - замакима Уральска о подтопляемых районах

Заместитель акима Уральска Мирас Мулкай объяснил, почему в микрорайонах, где в прошлом году были построены дороги, произошло подтопление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Мирас Мулкай согласился с тем, что в Уральске нет ливневых канализаций, и имеется проблема отвода талых и дождевых вод. Стоит отметить, что в городе - порядка 7 километров проточной арычной системы. - Те воды, которые попадают в эту систему, отводятся в пойму реки Чаган. Также в городе имеются 52 километра непроточных арычных сетей. Это не арыки, согласно проекту, смете и технолог
Дана Рахметова
Дороги были построены без уклона - замакима Уральска о подтопляемых районах
Заместитель акима Уральска Мирас Мулкай объяснил, почему в микрорайонах, где в прошлом году были построены дороги, произошло подтопление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дороги были построены без уклона - замакима Уральска о подтопляемых районах
Дороги были построены без уклона - замакима Уральска о подтопляемых районах
Иллюстративное фото из архива "МГ" Мирас Мулкай согласился с тем, что в Уральске нет ливневых канализаций, и имеется проблема отвода талых и дождевых вод. Стоит отметить, что в городе - порядка 7 километров проточной арычной системы. - Те воды, которые попадают в эту систему, отводятся в пойму реки Чаган. Также в городе имеются 52 километра непроточных арычных сетей. Это не арыки, согласно проекту, смете и технологиям, они называются испаритель. Соответственно вся вода, которая собирается вдоль обочин и улично-арычной сети по основным магистральным улицам, стекается в испарители. У нас имеются испарители с дренажом и без, но в основном они у нас без дренажа. Из чего следует, что соответствующие коммунальные службы должны заниматься откачкой. Что касается новых микрорайонов, в Зачаганске по проекту предусмотрено порядка 10 километров арычной сети для водоотведения. На сегодняшний день на водоотведение и благоустройство этого треугольника мы  получили положительное заключение экспертизы, соответственно, мы передали этот проект для реализации. Хотим до конца года по этому проекту определить подрядчика и провести работы в 2022 году. Что касается нового микрорайона в северо-восточной части города, здесь по проекту предусмотрено водоотведение и вертикальная планировка нового микрорайона,  предусмотрено строительство 8 километров арычных проточных сетей. Весна также показала, что построенные в прошлом году дороги были без соответствующего уклона. Данные объекты еще не приняты в эксплуатацию, 10 объектов являются переходящими. Такие проблемы возникли в поселке Зачаганск, в районе Второго рабочего поселка. При приемке объектов эти замечания будут учтены, - сообщил замакима города. Также Мирас Мулкай отметил, что в прошлое воскресенье, 28 марта, был пик таяния, но коммунальные службы 24 часа вели откачку талых вод с улиц и сейчас в городе проблем по магистральным и второстепенным улицам проблем не имеется. - Проблемы есть во Втором рабочем, районе Мясокомбината, 31 школы и поселок Зачаганск. Эти участки будут исключаться из районов подтопления со строительством автомобильных дорог с предусмотренным проектом водоотведения, - отметил он. Также Мирас Мулкай уточнил, что в городе при строительстве дорог учитывается подложенные технологии. Так, если ширина дороги 7 и более метров, то уклон делается от оси к обочине, чтобы вода стекала в арыки. Если же ширина дороги менее 7 метров, то уклон делается в одну сторону. На стороне уклона предусмотрено устройство испарителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ремонт дороги

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