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Социум

Дороги на 33 улицах планируют отремонтировать в Уральске

Переходящими с прошлого года являются 13 объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуйсенгалиев в прямом эфире РСК рассказал, что их отделом разрабатывается 21 ПСД, общая протяженность дорог по этим проектам составляет 43,25 км, всего 33 улицы. Предварительная стоимость - 6,2 млрд тенге. - В 2020 году была проделана большая работа по ремонту дорог. 13 дорог у нас остались с прошлого года. В этом году мы их (проекты - прим.автора) реализуем. Общая сумма этих работ составляет 4,3 млрд тенге. Это реконструкция
Дана Рахметова
Дороги на 33 улицах планируют отремонтировать в Уральске
Переходящими с прошлого года являются 13 объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сразу в нескольких сёлах Акжаикского района отремонтировали дороги
Сразу в нескольких сёлах Акжаикского района отремонтировали дороги
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуйсенгалиев в прямом эфире РСК рассказал, что их отделом разрабатывается 21 ПСД, общая протяженность дорог по этим проектам составляет 43,25 км, всего 33 улицы. Предварительная стоимость - 6,2 млрд тенге. - В 2020 году была проделана большая работа по ремонту дорог. 13 дорог у нас остались с прошлого года. В этом году мы их (проекты - прим.автора) реализуем. Общая сумма этих работ составляет 4,3 млрд тенге. Это реконструкция дорог в микрорайоне Сарытау, реконструкция дороги по ул. Светлая, строительство внутриквартальных проездов и водоотведения талых вод в ПДП-2 в поселке Деркул, а также дороги по программе "Дорожная карта занятости": ул. Кусаинова, ул. Жумалиева, ул. Матросова, ул. Оракбаева, ул. Миханова, ул. Шевцова, ул. Ватутина, ул. Рубежинская, ул. Жаксыгулова, ул. Каратобинская и ул. Актюбинская. Работы по эти объектам продолжатся в этом году. Помимо этого, мы разрабатываем 21 ПСД, из них 7 проектов уже прошли экспертизу, будет объявляться конкурс. Это ул. 25 Чапаевской дивизии, ул. Саратовская, ул. Мусагалиева, ул. Баласугын, ул. Дауылбаева, ул. Озтурик, ул. Бурина, ул. Даукар батыра. По остальным улицам будет проходить экспертиза, это ул. Комсомольская, ул. Скоробогатова, ул. Аккозы, а также дорога к суду №2. Протяженность всех дорог, которые будут реализовываться в этом году, составляет более 10 километров. Хочу отметить, что сейчас проводится корректировка ПСД "Средний ремонт дороги по ул. Шолохова" протяженностью 4,5 километра, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев. По его словам, также отделом разрабатывается 9 ПСД, в том числе 5 рабочих проектов реконструкции общей протяженностью 6,115 км: ул. Кажымукана, ул. Малина, ул. Молдавская, ул. Аральская, ул. Литейная, ул. Гаврилова, ул. Первомайская; три проекта капитального ремонта общей протяженностью 20,6 км: ул. Громовой, дорога к п. Ветелки, ул. Исатай батыра и средний ремонт пр. Абулхаир хана общей протяженностью 3,3 км. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ремонт строительство дороги

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