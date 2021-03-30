Дороги на 33 улицах планируют отремонтировать в Уральске

Переходящими с прошлого года являются 13 объектов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуйсенгалиев в прямом эфире РСК рассказал, что их отделом разрабатывается 21 ПСД, общая протяженность дорог по этим проектам составляет 43,25 км, всего 33 улицы. Предварительная стоимость - 6,2 млрд тенге. - В 2020 году была проделана большая работа по ремонту дорог. 13 дорог у нас остались с прошлого года. В этом году мы их (проекты - прим.автора) реализуем. Общая сумма этих работ составляет 4,3 млрд тенге. Это реконструкция