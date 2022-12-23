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Социум

Дороги ЗКО назвали худшими в стране

Вместе с Западно-Казахстанской областью в антирейтинге оказались соседние Атырауская и Актюбинская области, передаёт портал «Мой ГОРОД». В министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали регионы с самыми хорошими и самыми плохими дорогами по стране. – По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%), Алматинской (91%) областях, худшее состояние в ЗКО (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях, - отметили в комитете автомобильных дорог. Между тем в этом году всеми видами дорожных работ по Казахстану охватили
Арайлым Усербаева
Дороги ЗКО назвали худшими в стране
Вместе с Западно-Казахстанской областью в антирейтинге оказались соседние Атырауская и Актюбинская области, передаёт портал «Мой ГОРОД».
По уши в грязи: на бездорожье вновь жалуются жители южных районов ЗКО
По уши в грязи: на бездорожье вновь жалуются жители южных районов ЗКО
В министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали регионы с самыми хорошими и самыми плохими дорогами по стране.
– По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%), Алматинской (91%) областях, худшее состояние в ЗКО (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях, - отметили в комитете автомобильных дорог.
Между тем в этом году всеми видами дорожных работ по Казахстану охватили 4,6 тысяч километров местных дорог на 372 миллиарда тенге. По развитию местной сети в стране реализуют 486 проектов. Из по капитальному и среднему ремонту – 391, по строительству и реконструкции - 95 проектов. До конца года запланировано завершение 164 проектов по ремонту, шесть проектов по строительству и реконструкции дорог. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
дороги

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