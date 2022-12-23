Дороги ЗКО назвали худшими в стране

Вместе с Западно-Казахстанской областью в антирейтинге оказались соседние Атырауская и Актюбинская области, передаёт портал «Мой ГОРОД». В министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали регионы с самыми хорошими и самыми плохими дорогами по стране. – По предварительным итогам года лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%), Алматинской (91%) областях, худшее состояние в ЗКО (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях, - отметили в комитете автомобильных дорог. Между тем в этом году всеми видами дорожных работ по Казахстану охватили