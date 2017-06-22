Проект «Электронный протокол» будет осуществлен на платформе мобильного приложения. Поддержку в его реализации оказывают сотрудники местной полицейской службы и департамента административных правонарушений города Астаны. - Инспектор патрульной полиции с помощью планшета в несколько кликов составит электронный протокол. Затем его занесут в базу данных. Инспектор поставит под протоколом электронную цифровую подпись. После чего нарушитель сразу же может оплатить штраф при помощи электронного приложения, - сообщил старший прокурор областного управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Руслан Хакимов. Также на брифинге сообщили, что бумажные носители снижают эффективность и оперативность работы правоохранительных органов. Много времени уходит на документооборот. - В 2016 году в Казахстане было составлено более 4 миллионов протоколов и постановлений, из них чуть менее 3 миллионов о наложении штрафов. Более 3,5 миллионов протоколов составлено сотрудниками органов внутренних дел. На ведение административного производства в бумажном формате затрачиваются огромные человеческие и финансовые ресурсы, - отметил начальник отдела областного управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Ержан Мухитов. Комитетом по поручению генерального прокурора разработан модуль «Электронное уголовное дело». Он создан на базе Единого реестра досудебных расследований. Пилотный проект будет осуществлен в ЗКО, Жамбылской и Павлодарской областях. Правда, для этого необходимо решить ряд проблем. К примеру, обеспечить сотрудников правоохранительных органов достаточным количеством сканеров, компьютеров и другой оргтехники.