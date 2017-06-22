Иллюстративное фото из архива "МГ" -Вещи 46-летнего мужчины были найдены на берегу реки Жем в районе села Шокпартогай Жылыойского района 21 июня. При каких обстоятельствах он утонул - неизвестно. Своим коллегам мужчина сказал, что пошел купаться, обратно он не вернулся, - сообщил начальник водно-спасательного отдела Самат КУМАШЕВ. Поисковые работы водолазы ведут вторые сутки. В поисках задействованы 3 водолаза ГУ ЗРАОСО.