Турнир по мини-футболу среди силовых органов Западно-Казахстанской области состоялся сегодня, 23 июня, в 9.00. В нем приняли участие команды департамента комитета национальной безопасности республики Казахстан по Западно-Казахстанской области, департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области, прокуратуры Западно-Казахстанской области, суд Западно-Казахстанской области, департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, пограничная служба комитета национальной безопасности республики Казахстан, департамент уголовно-исполнительной системы Западно-Казахстанской области. Председатель совета ветеранов департамента комитета национальной безопасности Марат БИСЕМБАЕВ рассказал, что сегодняшнее мероприятие идет в рамках подготовки 25-летия органов национальной безопасности Республики Казахстан. - Такого рода организованные мероприятия уже проводились в рамках департамента, соревнования были между подразделениями по различным видам спорта. В таких соревнованиях участвует как личный состав департамента, так и ветеранский состав организации. Это большой и знаменательный для нас праздник, мы прошли образование, становление комитета национальной безопасности нашей страны как спецслужбы. В будущем планируем провести торжественное событие, где пройдет награждение и поощрение всех сотрудников ДКНБ, - отметил Марат БИСЕМБАЕВ. Как пояснил председатель совета ветеранов департамента комитета национальной безопасности, соревнования для спецслужбы и даже для любой правоохранительной структуры имеет огромное значение, потому что сотрудники должны быть здоровые, сильные духом и в хорошей физической форме, чтобы противостоять тем нарушениям и преступлениям, которые, к сожалению, в нашем обществе случаются. - Председателем департамента комитета национальной безопасности ЗКО введено три раза в неделю спортивные занятия для всех сотрудников структуры с 8 до 10 часов, из-них один час занятий проходит за счет личного времени и один час за счет рабочего времени. Поэтому физической закалке в ДКНБ уделяют очень большое внимание, - поведал Марат БИСЕМБАЕВ.