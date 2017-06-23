Подробности по номеру: 5050 с мобильного.

Всем известно, что в любом путешествии пластиковые карты являются отличной альтернативой наличности. Банковская карта – это самый современный и удобный способ оплаты любых покупок и услуг вне зависимости от Вашего местонахождения и часовых поясов. Нужная сумма всегда у Вас под рукой! Кроме того, деньги на карте не нужно декларировать, да и перевозить крупные суммы через границу намного безопаснее, закинув их на счет, прикрепленный к дебетовой карте. Но в процессе оплаты товаров или услуг за рубежом с помощью казахстанских дебетовых карт существует один момент: возможные расходы при конвертации валют. Предложение от Банка ВТБ (Казахстан) позволяет держателям платежных карточек Банка с валютой ведения счета в российских рублях совершать прямые взаиморасчеты в Российской Федерации без конвертации. - Этот продукт особенно интересует тех клиентов, которые часто посещают Российскую Федерацию, пользуясь нашими рублевыми карточками, они не испытывают неудобств, связанных с курсовой разницей, поскольку обычно при использовании платежных карт расчеты с международной платежной системой VISA International проходят в долларах США, то есть сначала осуществляется конвертация в доллары США, а потом в рубли, даже если счет открыт в рублях. Наши карты помогают клиентам избежать этой длинной цепочки, - говорит заместитель директора филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев. У платежных карт Банка ВТБ (Казахстан) есть еще одно большое преимущество: возможность снятия наличных в банкоматах Группы ВТБ по всей России по домашним тарифам. А это значит, что владельцы карт смогут сэкономить еще и на комиссиях.Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний.