Гражданское дело о направлении 14-летнего мальчика в специализированную школу-интернат для детей и подростков с девиантным поведением рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Выяснилось, что родители подростка развелись, когда ему было 3 года. После развода мать подростка вышла замуж во второй раз, при этом ребенок остался жить с ней. Однако по мере взросления поведение мальчика начало меняться в худшую сторону - он начал воровать из дома ценные вещи и деньги.

- Кроме того, мальчик был склонен к бродяжническому образу жизни, часто гулял и пропускал школьные занятия. Когда подрос, стал употреблять спиртные напитки в общественном месте. За такое поведение мать трудного подростка была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию и обучению ребенка, - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

В итоге отчаявшаяся мать обратилась с заявлением об определении ее сына в специальную организацию образования с девиантным поведением. Суд удовлетворил заявление органов внутренних дел и направил подростка в школу-интернат для детей с девиантным поведением в городе Актау на 1 год.

