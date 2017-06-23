Тренер Алексей КУДЕНКО решил начать все заново. Сейчас на стадионе «Акжайык» футболом занимаются уже полсотни девочек в возрасте от 9 до 17 лет. Тренер Алексей Куденко вспоминает, что впервые женский футбол в регионе начал развиваться в 2003 году. Его воспитанницы успели побывать чемпионками страны. Достигнув 20-летия, футболистки в полном составе покинули большой спорт. Ведь взрослой команды в городе не было, а в другие клубы девушки уходить не хотели. После пяти лет забвения женский футбол начал возрождаться. Пока официальной секции в городе нет, но футбольная школа уже принимает первых воспитанниц. - Девушки всегда на тренировках очень старательны, хотя некоторые технические приемы им даются с трудом. В футболе воспитанницы школы – одна семья. В прежние времена мы с командой 8 месяцев в году были на выезде, - отметил Алексей Куденко. За занятиями наблюдают и родители футболисток. Они отмечают, что этот вид спорта закаляет характер. - Наша дочь занимается легкой атлетикой и бадминтоном. Футбол она выбрала сама. Пока все нравится. И коллектив, и тренировки, - отметил Марат Карабаев. Занятия в футбольной школе идут всего месяц. Но результаты уже заметны. - Я уже успела поиграть в женской сборной Казахстана по футболу. Мечта - стать настоящей футболисткой, - заявила Алина ИШМУХАМБЕТОВА. По мнению тренера женской футбольной школы, уже через пару лет его воспитанницы будут сражаться за медали самого высокого достоинства.