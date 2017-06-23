Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 20 июня в 23.00 поступило сообщение о том, что в поселке Зачаганск по улице Темиртауской, 19/1 возле многоэтажного дома лежит подозрительный черный ящик. - На место выехал ответственный по департаменту ДЧС ЗКО, все данные были переданы в ДВД ЗКО, ДКНБ. Как выяснилось позже, вызов был ложным. Около многоэтажки был обнаружен футляр из-под скрипки, - пояснили в ДЧС ЗКО.