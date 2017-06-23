Фото предоставлено пресс-службой ДГД Лже-налоговик был задержан сотрудниками Управления внутренней безопасности ДГД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту неоднократного хищения денежных средств у индивидуальных предпринимателей Атырау. Мошенником оказался 37-летний уроженец Атырауской области Ануар ЕРМУРАТОВ, временно не работающий, ранее судимый по фактам совершения получения взятки и мошенничества. - С апреля по июнь текущего года, представляясь работником налоговых органов, мужчина входил в доверие к предпринимателям, обещал им, что их не будут проверять налоговые органы, и, в дальнейшем, он будет им покровительствовать по службе, завладевал денежными средствами в размере от 10 000 до 40 000 тенге. Забирая деньги, сообщал, что сборы предназначены для руководства ДГД по Атырауской области, - пояснили в пресс-службе ДГД области. В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к другим фактам мошенничества. Пострадавших от действий мошенника просят обратиться в Управление внутренней безопасности ДГД по Атырауской области, расположенное по адресу: город Атырау, ул. Абая, 8, или по телефонам доверия: 31-87-50, 35-42-10, 87784444969.