Как рассказал заместитель руководителя ЖКХ г. Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ, на некоторых объектах уже начаты работы.- В настоящее время закончен ремонт на переходящих объектах - это улица Трудовая, Советская в поселке Деркул, подъездная дорога к поселку Серебряково также уже закончена, хотя по проекту работы должны были продлиться 2,5 месяца. Подрядчик выполнил ремонт всего за 10 дней, - пояснил Бекжан ТУКЖАНОВ. Строительные работы также начаты и на улице Азербайджанской. Сейчас там ведутся работы по строительству тротуаров. В сентябре планируется, что этот объект будет сдан в эксплуатацию. Подрядчиком выступает компания ТОО "Аксай Бизнес Строй". Стоит отметить, что этот же подрядчик будет ремонтировать улицу Жангир хана от улицы Чагано-Набережная до улицы Азербайджанской и второй этап - от улицы Азербайджанской до границы города Уральск. Ремонт дороги начнется в начале июля и закрывать дорогу будут участками. В начале закроют одну сторону движения, затем вторую. Однако второй этап строительства будет закончен только в 2018 году. - Основные работы сейчас ведутся по улице 4-ая Линейная, улице Даля в поселке Селекционный, Исаева-Шевченко - это переходящий объект. На него было выделено 91 млн тенге, протяженность дороги - 623 метра. Все работы уже закончены, осталось только нанести разметку, - отметил заместитель руководителя ЖКХ. Кроме того, продолжается строительство дороги по улице №1 между 7 и 9 микрорайонами. Одним из долгожданных ремонтируемых объектов стала улица Урдинская от улицы Жамбыла до Гагарина в районе Ремзавода. На данный момент "Жайыктеплоэнерго" и "Батыс су арнасы" меняют на этом участке инженерные сети за счет собственных средств. - В прошлом году был отремонтирован участок проспекта Евразия до путепровода в районе СОШ №22. А уже в июле на ремонт закроют первый участок дороги улицы Гагарина от улицы Сырыма Датова до Космической, а после закроем оставшийся. Из-за закрытия деповского моста идет большая нагрузка на улицы Казталовскую, Алматинскую, Джамбейтинскую и поэтому, если мы закроем Гагарина сразу всю, то это создаст огромные пробки, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ. Из 34 объектов, которые будут отремонтированы в 2017 году, - 20 за счет средств КПО б. в. По 6 объектам, которые финансирует компания недропользователей, уже начаты работы, а по остальным тендерные процедуры только завершились, и к ремонту дорог приступят в начале июля. - В июле начнется ремонт дорог по улицам Курмангазы от улицы Молдагуловой до улицы М.Маметовой, Абулхаир хана, Чагано-Набережная, Ульяны Громовой, Лиственная, Ромаева, Вольная, Жангир хана и Гагарина, - сообщил Тукжанов. Между тем, на последней сессии городского маслихата были выделены дополнительные средства на ремонт дорог в областном центре. Теперь на эти деньги начнется ремонт дорог по улице Даля, Набережной в поселке Селекционный, Борисюка, Темиртауская и дорога, которая ведет к Казахско-турецкому лицею. Строительство дорог дождались и жители микрорайона Жулдыз, которые весной и осенью тонут в грязи. В 2017 году из 25 улиц будут заасфальтированы 12. Также здесь будут построены лотки для водоотведения. На это было выделено более 1 млрд тенге. - Строительством дорог в Жулдызе занимается ТОО "Бирлик". Сейчас они выравнивают грунт, а затем будут засыпать щебнем и потом укладывать асфальт. Ширина дорог будет составлять 6 метров. Асфальт появится на улицах № 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9, 4, 13, 15, 17 и 25, - заключил главный специалист автомобильного сектора отдела ПТ и АД Серик ГАЛИЕВ. Также начато строительство дорог в поселке Деркул ПДП-1. Заказчиком строительства выступает отдел строительства. Из местного бюджета на эти цели было выделено 497 млн тенге. Всего на строительство и ремонт дорог в этом году в Уральске выделено более 9 млрд тенге.