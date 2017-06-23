В этом году планируется отремонтировать 48 улиц протяженностью 60 километров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". remont dorog (7) Как рассказал заместитель руководителя ЖКХ г. Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ, на некоторых объектах уже начаты работы. serbryakovo (1) serbryakovo (2) - В настоящее время закончен ремонт на переходящих объектах - это улица Трудовая, Советская в поселке Деркул, подъездная дорога к поселку Серебряково также уже закончена, хотя по проекту работы должны были продлиться 2,5 месяца. Подрядчик выполнил ремонт всего за 10 дней, - пояснил Бекжан ТУКЖАНОВ. Строительные работы также начаты и на улице Азербайджанской. Сейчас там ведутся работы по строительству тротуаров. В сентябре планируется, что этот объект будет сдан в эксплуатацию. Подрядчиком выступает компания ТОО "Аксай Бизнес Строй". Стоит отметить, что этот же подрядчик будет ремонтировать улицу Жангир хана от улицы Чагано-Набережная до улицы Азербайджанской и второй этап - от улицы Азербайджанской до границы города Уральск. Ремонт дороги начнется в начале июля и закрывать дорогу будут участками. В начале закроют одну сторону движения, затем вторую. Однако второй этап строительства будет закончен только в 2018 году. - Основные работы сейчас ведутся по улице 4-ая Линейная, улице Даля в поселке Селекционный, Исаева-Шевченко - это переходящий объект. На него было выделено 91 млн тенге, протяженность дороги - 623 метра. Все работы уже закончены, осталось только нанести разметку, - отметил заместитель руководителя ЖКХ. Кроме того, продолжается строительство дороги по улице №1 между 7 и 9 микрорайонами. Одним из долгожданных ремонтируемых объектов стала улица Урдинская от улицы Жамбыла до Гагарина в районе Ремзавода. На данный момент "Жайыктеплоэнерго" и "Батыс су арнасы" меняют на этом участке инженерные сети за счет собственных средств. - В прошлом году был отремонтирован участок проспекта Евразия до путепровода в районе СОШ №22. А уже в июле на ремонт закроют первый участок дороги улицы Гагарина от улицы Сырыма Датова до Космической, а после закроем оставшийся. Из-за закрытия деповского моста идет большая нагрузка на улицы Казталовскую, Алматинскую, Джамбейтинскую и поэтому, если мы закроем Гагарина сразу всю, то это создаст огромные пробки, - рассказал Бекжан ТУКЖАНОВ. Из 34 объектов, которые будут отремонтированы в 2017 году, - 20 за счет средств КПО б. в. По 6 объектам, которые финансирует компания недропользователей, уже начаты работы, а по остальным тендерные процедуры только завершились, и к ремонту дорог приступят в начале июля. - В июле начнется ремонт дорог по улицам Курмангазы от улицы Молдагуловой до улицы М.Маметовой, Абулхаир хана, Чагано-Набережная, Ульяны Громовой, Лиственная, Ромаева, Вольная, Жангир хана и Гагарина, - сообщил Тукжанов. Между тем, на последней сессии городского маслихата были выделены дополнительные средства на ремонт дорог в областном центре. Теперь на эти деньги начнется ремонт дорог по улице Даля, Набережной в поселке Селекционный, Борисюка, Темиртауская и дорога, которая ведет к Казахско-турецкому лицею. Строительство дорог дождались и жители микрорайона Жулдыз, которые весной и осенью тонут в грязи. В 2017 году из 25 улиц будут заасфальтированы 12. Также здесь будут построены лотки для водоотведения. На это было выделено более 1 млрд тенге. - Строительством дорог в Жулдызе занимается ТОО "Бирлик". Сейчас они выравнивают грунт, а затем будут засыпать щебнем и потом укладывать асфальт. Ширина дорог будет составлять 6 метров. Асфальт появится на улицах № 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9, 4, 13, 15, 17 и 25, - заключил главный специалист автомобильного сектора отдела ПТ и АД Серик ГАЛИЕВ. Также начато строительство дорог в поселке Деркул ПДП-1. Заказчиком строительства выступает отдел строительства. Из местного бюджета на эти цели было выделено 497 млн тенге. Всего на строительство и ремонт дорог в этом году в Уральске выделено более 9 млрд тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА