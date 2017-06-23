Фото с сайта pricom.kz Об этом сообщили в пресс-службе областного ДВД. Оказалось, что профилактические рейды полицейских были спровоцированы участившимися жалобами горожан на любителей "погонять" по Набережной. На данной территории нередко фиксируются и факты незаконной парковки машин. -Так, в марте в УВД г.Атырау обратился с заявлением мужчина, который пожаловался на действие водителей. По его словам, каждое утро при пробежке по набережной ему создают неудобства автомобили, оставленные на Набережной, в районе ФОК «Атырау». После поступившего заявления автовладельцы были предупреждены. Однако в мае заявитель повторно обратился с жалобой на действие водителей, - сообщил командир взвода БДПП Айдос ДЖУМАГАЛИЕВ. В ходе профилактических мероприятий были заполнены 9 административных протоколов. Также полицейские инициировали установку бетонного барьера, загораживающего проезд на Набережную. Однако это не подействовало на нарушителей, автовладельцы снесли ограждение и продолжают беспрепятственно разъезжать по Набережной. - ДВД Атырауской области призывает владельцев автотранспорта не причинять неудобства пешеходам и соблюдать общепринятые правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе.Фото с сайта pricom.kz