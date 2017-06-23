Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, на территории ЗКО с 16 по 26 июня этого года проводится ОПМ «Борышкер», направленное на взыскание административных штрафов у должников. - В ходе проведения ОПМ сотрудниками полиции проводится подворный обход территорий места жительства должников, а также при помощи мобильных и стационарных комплексов «АВТОУРАГАН» осуществляется задержание транспортных средств злостных неплательщиков административных штрафов, - рассказали в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что за истекший период ОПМ «БОРЫШКЕР» сотрудниками полиции взыскано административных штрафов на сумму 5,3 млн тенге. Кроме того, комплексами «АВТОУРАГАН» за неуплату штрафа задержано 19 автотранспортных средств с водворением на специальные стоянки.