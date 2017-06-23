Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал старший помощник прокурора ЗКО Бауыржан АХМЕТЖАН, в области работают 54 частных судисполнителя, которые занимаются взысканием алиментов. - Женщины должны знать, что частные судисполнители берут в производство взыскание алиментов бесплатно. За ведение одного производства судисполнитель получает 5 МРП от государства. Конечно, может, эти деньги он потратит на сотовую связь и проезд к должнику, но это его обязанность, - отметил Бауыржан АХМЕТЖАН. Стоит отметить, что помимо автотранспорта и недвижимого имущества в счет долга могут забрать скот, бытовую технику и даже iPhone. - Если должник не работает и не платит алименты, судисполнитель может забрать телефоны, телевизоры и прочую технику и выставить на торги. Однако обычно до продажи дело не доходит - родитель оплачивает долг, чтобы его iPhone не продали по дешевке, - заявил Бауыржан АХМЕТБЕК. - Также и скот. В Бурлинском и Бокейординском районах были случаи, когда КРС отдавали взыскателю в счет долга. Его сначала оценивают в акиvате, а потом либо продают, либо отдают скот матери ребенка. В 2016 году в Западно-Казахстанской области было зарегистрировано 11677 производств по взысканию алиментов, на сегодняшний день осталось 8418. Однако всего 786 производств были окончены в связи с реальным погашением долга в размере 126 млн тенге. В 2017 году для должников дважды проводилась ярмарка вакансий, где удалось трудоустроить 6 родителей.