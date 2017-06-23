Как рассказал директор областной детской спортивной школы Казбулат КУРМАШЕВ, в сегодняшнем велосипедном заезде участники стартовали от школы велосипедного спорта, потом направятся через улицу Чагано-Набережная до Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, затем поедут Саратовской трассе в поселок Селекционный, а оттуда вернутся снова к школе велосипедного спорта. - В велопробеге примут участие ученики детской велосипедной спортивной школы, а также ветераны спорта. Ограничений в возрасте у нас нет. На сегодня запланирован заезд более ста велосипедистов. Такого рода мероприятия становятся уже традицией, в прошлом году мы тоже проводили велопробег в честь 25-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона, - отметил Казбулат КУРМАШЕВ. Директор областной детской спортивной школы отметил, что те, кто прибудут на финиш первыми, будут награждены почетными грамотами. - Стоит отметить, что в последние годы велоспорт стремительно развивается, дети охотно приходят на занятия в нашу школу, единственная проблема - это нехватка инвентаря, - пояснил Казбулат КУРМАШЕВ. Нужно отметить, что 1 июля нынешнего года будет проводиться массовый велопробег. Старт назначен у Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, а финиш - у стадиона имени П. Атояна. В массовом заезде могут принять участие все желающие. Казбулат КУРМАШЕВ также рассказал, что на сегодняшний день в школе велосипедного спорта 19 групп, всего 170 учеников разного возраста - от 10 до 16 лет. В 2016 году областная детская спортивная школа по Казахстану заняла первое место среди всех детских спорт школ нашей республики. В награду за первое призовое место фонд олимпийского чемпиона имени Алесандра ВИНОКУРОВА подарил спортшколе шесть спортивных велосипедов.