Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов старшего помощника прокурора ЗКО Бауыржана АХМЕТЖАНА, сумма выплат алиментов для работающих и неработающих родителей очень сильно разнится. - К примеру, если алиментщик работает и зарабатывает 100 тысяч тенге, то на одного ребенка он платит 25 тысяч тенге, то есть 25% от заработной платы, а вот неработающий платить те же 25%, но от средней заработной платы в Казахстане, и это порядка 30 тысяч тенге. Это немного несправедливая арифметика, - отметил Бауыржан АХМЕТЖАН. - Сейчас готовится проект, где все эти нюансы будут учтены. Также решается вопрос о выводе доходов рабочих у предпринимателей. Так как большинство из них получают зарплату на руки больше, чем работодатель платит налоги. В будущем планируется разработать такой механизм, чтобы бизнесменам было невыгодно отдавать зарплату рабочим на руки . Также проектом будет предусмотрен семейный психолог, который будет работать с семьями, которые находятся на грани развода. Однако как и где именно он будет принимать пока не решено.