Теперь профилактика несчастных случаев с детьми будет проходить не просто в формате беседы, а с использованием всех имеющихся на вооружении у спасателей и полицейских сил и средств. - К примеру, в настоящее время актуален вопрос безопасности детей на воде и на городских улицах. В школьных лагерях мы проводим тематические часы, в которых помимо прокуроров принимают участие спасатели, представители местных исполнительных органов. Детям демонстрируют познавательные ролики, и технику, стоящую на вооружении у спасателей и полицейских. Также проводим разъяснительные беседы с родителями, - рассказал начальник отдела прокуратуры области Аслан НУРГАЛИЕВ. По словам прокуроров, подобный подход позволит гораздо эффективнее объяснять детям о действиях, которые необходимо предпринять в опасных ситуациях. Профилактической работой будут охвачены все школьные и детские лагеря Атырауской области.