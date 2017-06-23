Атырауские прокуроры после несчастного случая в селе Бесiктi меняют формат работы с несовершеннолетними, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". f112b259-0f78-4365-8fed-de0dbdf4be7a Теперь профилактика несчастных случаев с детьми будет проходить не просто в формате беседы, а с использованием всех имеющихся на вооружении у спасателей и полицейских сил и средств. - К примеру, в настоящее время актуален вопрос безопасности детей на воде и на городских улицах. В  школьных лагерях мы проводим тематические часы, в которых помимо прокуроров принимают участие спасатели, представители местных исполнительных органов. Детям демонстрируют  познавательные ролики, и технику, стоящую на вооружении у спасателей и полицейских. Также проводим разъяснительные беседы с родителями, - рассказал начальник отдела прокуратуры области Аслан НУРГАЛИЕВ. По словам прокуроров, подобный подход позволит гораздо эффективнее объяснять детям о действиях, которые необходимо предпринять в опасных ситуациях. Профилактической работой  будут охвачены все школьные и детские лагеря Атырауской области. 3fa0ecf0-4a87-47c6-b768-31706016fa45 d1663429-4336-4011-90c2-6dae0d853cee Камилла МАЛИК Фото автора