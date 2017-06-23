В марте этого года начался демонтаж СОШ №4, которая расположена во втором рабочем поселке. Сейчас уже построено 4 этажа здания. В подрядной организации отметили, что они ведут работы с опережением графика. Четвертую школу изначально хотели капитально отремонтировать. Но здание настолько обветшало, что было принято решение его снести, а на его месте построить новое. Проект оценивается в 975 млн тенге. Срок возведения объекта составляет 18 месяцев, но подрядчики работают с опережением графика. - Совсем скоро мы начнем кровельные работы. Параллельно идет отделка, штукатурка, установка окон и дверей внутри здания. Мы понимаем, что дети переведены в другие учебные заведения и они ждут, когда вернутся в обновленную школу. До конца года объект будет построен, - заявил генеральный директор подрядной организации ТОО «Альтаир» Сергей ПОТИЧЕНКО. Этой же подрядной организацией возводится школа в ПДП-2 поселка Деркул. Объект оценивается в сумму почти в полтора миллиарда тенге. Строители стараются завершить здание до конца года. Также строится школа в ПДП-1 поселка Деркул. Стоимость проекта – 1,2 млрд тенге. В управлении строительства отмечают, что объекты образования возводятся за счет различных источников финансирования. - Всего на строительство четырех школ выделено 5,4 млрд тенге, 4,3 млрд из которых составляют средства национального фонда. Выделен транш из республиканского бюджета на строительство школы в Дарьинске. Там появится школа на 300 мест с интернатом на 100 мест. За счет социальных инвестиций компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. строится школа в микрорайоне Аралтал города Аксая. Также заключен договор и начаты подготовительные работы по строительству школы на 198 мест в Акжайыкском районе, - заявил руководитель управления строительства ЗКО Арман Уксукбаев. Как сообщили в управлении строительства, в этом году будут сданы в эксплуатацию 5 школ. Еще три здания завершат в следующем году.