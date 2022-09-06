Об этом стало известно на заседании регионального совета палаты предпринимателей ЗКО, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В палату предпринимателей обратились пассажироперевозчики и бизнесмены, занимающиеся строительством дорог. На заседании директор ТОО «Орал Транс» Турарбек Тлемисов отметил, что местным перевозчикам выделяют 100 литров, на грузовой транспорт - по 300 литров. Остальной объём топлива реализуют по 450 тенге за литр.
- Многие дорожные компании останавливают работу, потому что покупать топливо по 450 тенге - это дорого. По сметной стоимости заложена иная цена - 150 тенге за литр. Предприятия идут в убыток. Тем более топлива нет в наличии, в области сложился дефицит. Также остановило свою работу крупное дорожное предприятие Uniserv. В прошлый раз прошло заседание в акимате и им выделили топливо, но думаю, что это ненадолго. Скоро будет зима и там спрос появится на зимний дизель. Там цена варьируется 550-600 за один литр. Как будут работать коммунальные предприятия? Какая будет обстановка? Как будет заправляться общественный транспорт? - задался вопросами спикер.
Он отметил, что буквально вчера, пятого сентября, состоялось совещание с участием вице-министром энергетики, но вопрос конкретно не решился.
- Он только объясняет, что у них установлен лимит, рассказывает о предельных ценах. Продавцы могут продавать по меньшей цене, но каждому АЗС выделено топливо, пусть как хотят, так и пользуются. У нас сейчас лимит по 100 литров на население и по 300 литров на грузовой транспорт. Если на 500 километров нужно 500 литров, мы не можем заправляться. А иностранный транспорт за 450 тенге может заправляться в неограниченном количестве. Сейчас появилась информация, что в РФ приобретено 100 тысяч литров тонн дизельного топлива, и цена довольно высокая. Как будут продавать и по какой цене - это у же другой вопрос. В прошлом году была аналогичная ситуация, но благодаря вмешательству президента цена сравнялась, хотя дошла до 380 тенге за литр, но регионам уменьшили цены, и в ЗКО установили - 260 тенге, в Атырау - 230 тенге за литр, - пояснил Турарбек Тлемисов.
Первый заместитель генерального директора Uniserv Динмухамед Сатбаев отметил, что у их компании ежедневная потребность порядка 35-40 тысяч тонн дизельного топлива. Обычно компания приобретала топливо на нефтебазах и стоимость с начала года варьировалась от 225 до 260 тенге за литр, была официально выставлена счёт-фактура.
- Как начался ажиотаж с дизельным топливом, цена на налив на нефтебазах резко возросла. Нам предлагали приобретать топливо машинами по 320, 389 тенге за литр, опять таки счета-фактуры были выставлены в два этапа, 260 тенге за литр топлива и остальную разницу закрывали транспортными услугами или видами услуг другому юридическому лицу. На данный момент и этих предложений нет. В нашем случае заправляться на заправках физически невозможно, объём большой, техники много и расстояние несоизмеримые, есть отдалённые строительные объекты и мы в большей степени простаиваем из-за дефицита солярки, - заключил Динмухамед Сатбаев.
Между тем заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев заверил, что в области на сегодня остался запас дизельного топлива на восемь дней.
Ситуация с дизелем в Казахстане
С 22 августа 2022 года владельцы автомобилей с казахстанскими водительскими удостоверениями могут приобрести не больше 100 литров дизельного топлива по 260 тенге за литр. При этом установлен лимит в 300 литров
, при превышении которого цена на топливо увеличивается до 450 тенге за литр. Иностранцы также платят за литр дизтоплива 450 тенге.
Водители считают
, что АЗС ограничивают их в покупке, чтобы продать иностранцам подороже.
