– Выяснилось, что 49-летний мужчина в 2002 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Атырауской области и отбывал наказание в исправительном учреждении. О его судимости по указанной статье супруга не знала. В ходе расследования удалось доказать, что подозреваемый неоднократно надругался над девочкой. Установлено, что сексуальное насилие началось с 8-9 летнего возраста (то есть более четырёх лет), - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ноябре прошлого года 13-летняя девочка написала в социальных сетях о желании свести счёты с жизнью из-за того, что её насилует отчим. На публикацию обратили внимание школьные учителя и вызвали мать ребёнка. Только тогда женщина написала заявление в полицию и её супруга задержали.28 июня суд признал мужчину виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание педофил будет в исправительном учреждении чрезвычайной безопасности. Приговор вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.