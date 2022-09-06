Государство поможет производителям сахара, передаёт Informburo.kz.
Министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что четыре завода в Казахстане могут производить 700 тысяч тонн сахара из тростника.
- Казахстану нужно 530 тонн сахара. То есть его можно экспортировать, но это достаточно проблемный вопрос: вокруг нас все производят сахар. У нас хватает сейчас мощностей, чтобы обеспечить себя сахаром. Причём население потребляет 200 тысяч тонн, 230 тысяч тонн производят производители соков, 80 тысяч тонн – производители кондитерских изделий, - сказал глава ведомства в кулуарах правительства.
Министерство решило выделить производителям средства на закуп трёхмесячного объёма бразильского сахарного тростника.
- Производители говорят: «Если вы так сделаете, мы гарантируем вам, что в год цена на сахар на заводе не будет расти: она составит 460 тенге максимум». То есть с завода сахар больше чем 460 тенге не будет выходить, - заключил Жумангарин.
Ранее министр признал, что стоимость сахара для населения стала чересчур высокой.