«Мой ГОРОД» собрал рейтинг самых дорогих арендных квартир города, выставленных на сайте объявлений Krisha.kz. В список вошли объявления с фотографиями и описанием. Лидирует 7-комнатная квартира площадью 256 квадратных метров, расположенная в доме на улице Базарбая Жуманиязова. При этом жилая площадь - 145 квадратных метров, а кухня - 21 квадратный метр. Стоимость аренды составляет один миллион тенге в месяц. Квартира меблирована частично: есть кровать, обеденный стол, шкаф для одежды, кухонный гарнитур, рабочий стол и диван. Из техники имеются телевизор, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, посудомоечная машина, кондиционер. Владельцы элитного жилья отмечают, что квартира новая и со свежим ремонтом. Во дворе есть детская площадка и личная крытая парковка. Следующее место в рейтинге заняла 4-комнатная квартира площадью 161 квадратный метр в доме на Ескалиева за 500 тысяч тенге. Жилая площадь составила 105 квадратных метров, а кухня - 21 квадратный метр. В объявлении указано лишь то, что имеется несколько балконов и лоджий, два санузла, охрана, видеодомофон и кодовый замок. Высота потолков - три метра. В середине рейтинга - 3-комнатная квартира площадью 76 квадратных метров, расположенная на улице Хамида Чурина, за 450 тысяч тенге. Как говорится в объявлении, дом расположен в центре города, недалеко от ТЦ «Атриум». Имеется автономное отопление, сделан евроремонт, полностью мебелированная. В квартире есть три кондиционера. Готовы сдавать на долгий срок иностранной фирме. К тому же предлагают уборку за дополнительные 30 тысяч тенге. Оплата должна быть только безналичная. Четвёртое место досталось 2-комнатной квартире площадью 70 квадратных метров, расположенной на проспекте Достык. Все условия как и в предыдущем объявлении: дом расположен в центре города, недалеко от ТЦ «Атриум», имеется автономное отопление, сделан евроремонт. Есть два кондиционера. Готовы сдавать на долгий срок иностранной фирме и тоже по безналичному расчёту. Стоимость аренды - 450 тысяч тенге. ТОП замыкает 3-комнатная квартира площадью 120 квадратных метров, расположенная в микрорайоне Астана. Стоимость аренды - 400 тысяч тенге. В объявлении указано, что квартира полностью мебелированная. Имеются обеденный стол, шкаф для одежды, кухонный гарнитур, диван, телевизор, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, пылесос. Квартира только после ремонта, вся мебель и техника новая.