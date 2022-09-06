Мужчина имел запрет на приближение.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Историю пострадавшей написала глава фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари. Юлия прожила с мужем 17 лет, из которых два последних года он пил и оскорблял её.
- Второго февраля он избил меня и даже стрелял из ружья. В полицию я заявление тогда не писала, но сразу подала на развод. 19 мая был суд и нас развели. 24 июня он снова на меня напал и пытался задушить. Тогда я написала заявление в полицию, его поставили на учёт и запретили ко мне приближаться, - вспоминает женщина.
Третьего сентября Юлия приехала забрать вещи из дома и её экс-супруг напал с ножом. Мужчина нанёс бывшей жене 22 ножевых ранения, из них три проникающих. Женщина чудом выжила.
Заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов сообщил, что подозреваемого задержали в тот же день и поместили под стражу.
- Покушение на убийство зарегистрировано в управлении полиции Енбекшиказахского района. Производство досудебного расследования поручено следователям отдела, - информировал правоохранитель.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в областном департаменте.
