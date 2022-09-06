Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства рассказал о долгах казахстанцев перед поставщикам коммунальных услуг. На сентябрь 2022 года общий долг потребителей составляет 13,8 миллиардов тенге. К слову, годом ранее он был на два с половиной миллиарда меньше. Наибольшая задолженность у жителей трёх мегаполисов. Больше всего за коммунальные услуги предпочитали не платить алматинцы, они должны поставщикам 2,5 миллиарда тенге.