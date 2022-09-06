- Изначально застройщик не установил насос для горячей воды, мы ждали его семь месяцев. Потом его установили, два месяца вместо горячей воды из-под крана текла чуть тёплая вода в двух подъездах, в третьем - её вовсе не было. Сейчас произошёл порыв трубы, её меняют на трубу большего диаметра и теперь это затянется ещё на один месяц. Дом находится на балансе у Ирменова (ТОО «Орал Полимер» - прим. автора). По документам на балансе у подрядной организации ТОО «Курылыс Development», - пояснила женщина.

- Все в курсе этой проблемы, но никто её не решает. Воды в нашем подъезде не было и нет, - возмущается мужчина.

- Чтобы в суд обратиться, нужно какое-то комиссионное заключение, а нам его никто не даёт, - говорят жильцы.

- Посмотрите весь профлист и на крыше, и на балконе прикреплён на саморезы, вы можете представить себе это? - сказал житель Серик Жалмуханов.

- Бывали случаи, когда при ремонте владельцы допускали ошибки, путали стояки горячей и холодной воды, тогда и возникали такие ситуации, но нам придётся это выяснить. А то, что в остальных подъездах течёт чуть теплая вода, то им нужно обратиться в ТОО «Жайыктеплоэнерго», - пояснил мужчина.

У дома 97/3 на улице Монкеулы собрались десятки жильцов, которые рассказали о проблемах в новостройке. Жанна Утегалиева въехала в новую квартиру год назад, однако до сих пор не может решить проблему с водой.Ещё один житель дома Нурлан Уразов дополнил, что изначально третий подъезд был лишён горячей воды из-за неправильного проектирования.Жильцы говорят, что они платят за воду исправно, вот только чтобы дождаться, пока начнёт литься тёплая вода, нужно подождать пять - семь минут. А так на протяжении всего года жители греют воду в чайниках и тазах, чтобы искупать детей и помыться самим. Они обращались в акимат Уральска и посёлка Зачаганск. Но власти отвечают, что дом на гарантийном сроке до августа следующего года и застройщик должен всё устранить. Ещё им посоветовали обратиться в суд.Кроме того новосёлы жалуются на неправильную подводку электроэнергии, именно во втором подъезде абсолютно у всех очень часто перегорают лампочки. Их не устраивает и система вентиляции - если кто-то готовит еду, то запахи разносятся по всем квартирам в подъезде. Вытяжки работают неправильно, поток воздуха идёт не из квартиры, а наоборот. Жители верхних этажей сетуют на грохот профлиста, которых колышет ветер.Детская площадка, обещанная застройщиком, оставляет желать лучшего. На неё высыпали песок и его ветром выдувает во двор к подъездам и соответственно через окна в квартиры. В подвальном помещении разместили компьютерный клуб и посетители всю ночь шумят под окнами. Представитель застройщика, прораб ТОО «Орал Полимер» Нурлан Утегенов на месте собрания жильцов пообещал на следующей неделе привести бригаду и проверить третий подъезд на правильное подключение воды.На детской площадке он предложил выложить брусчатку. Однако жители говорят, что Нурлан Утегенов работает в компании всего два месяца и ничего не решает, а директор компании на связь с ними не выходит.