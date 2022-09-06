Коммунальщики устраняют аварию. Часть Уральска осталась без воды из-за поломки пожарного гидранта Фото batys.su.arnasy в Instagram В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили об отключении воды. Шестого сентября пожарная машина при наборе воды сорвала шток (стержень, скреплённый с поршнем) гидранта на пересечении улиц Ружейникова и Алматинская в районе АЗС «Москвичи». Без водоснабжения остаются потребители:
  • Ружейникова - Гагарина,
  • Ружейникова - Абдирова,
  • Алматинская - Каратюбинская,
  • Актюбинская – Ружейникова,
  • Мясокомбинат,
  • Жамбула 211,215,217,
  • частный сектор по Ружейникова, Жамбулв, Иманова, Морозова, Актюбинская, Манежная, Спортивная, Ахмедиярова, Саперная, Техническая, Ремонтная, Гумарова, Кайратская, Физкультурная,
  • АЗС «Москвичи»,
  • ТОО «Топан»,
  • Хюндай центр,
  • сауна 777,
  • Аксуат сельскохозяйственной техники,
  • Haval,
  • Бавария Запад.
Дежурная бригада ТОО «Батыс су арнасы» выехала для устранения аварии.