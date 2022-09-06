Ружейникова - Гагарина,

Ружейникова - Абдирова,

Алматинская - Каратюбинская,

Актюбинская – Ружейникова,

Мясокомбинат,

Жамбула 211,215,217,

частный сектор по Ружейникова, Жамбулв, Иманова, Морозова, Актюбинская, Манежная, Спортивная, Ахмедиярова, Саперная, Техническая, Ремонтная, Гумарова, Кайратская, Физкультурная,

АЗС «Москвичи»,

ТОО «Топан»,

Хюндай центр,

сауна 777,

Аксуат сельскохозяйственной техники,

Haval,

Бавария Запад.

Фото batys.su.arnasy в Instagram В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили об отключении воды. Шестого сентября пожарная машина при наборе воды сорвала шток (стержень, скреплённый с поршнем) гидранта на пересечении улиц Ружейникова и Алматинская в районе АЗС «Москвичи». Без водоснабжения остаются потребители:Дежурная бригада ТОО «Батыс су арнасы» выехала для устранения аварии.