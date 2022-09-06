Фото: ДЧС Алматы Пожар начался днём шестого сентября на нескольких участках склонов в Медеуском районе. Горит сухая трава. В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что с возгоранием борются 100 сотрудников департамента. Есть угроза распространения пожара на жилые дома. Стоит отметить, что ещё вчера служба 112 сделала рассылку, что из-за сильной жары в городе сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы столбики термометра показывают +34 градуса.