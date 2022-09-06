- Мы уже на протяжении последних двух недель работаем совместно с представителями региональных служб агентства финансового мониторинга. Да, мы достигали того, что в области остались запасы дизельного топлива и на три дня, на сегодня у нас имеется достаточное количество запаса дизельного топлива на восемь дней, - отметил замакима области.

- Нами принимаются все меры, поступило соответствующее поручение с агентства по проведению анализа и выявлению злоупотреблению доминирующим положением и антиконкурентных действий со стороны розничных и оптовых реализаторов ГСМ, в том числе и дизельного топлива. На сегодня работа ведётся. 28 августа мы направили запросы всем оптовым и розничным реализаторам, на днях получим ответ и при изучении документов, если выявим нарушения, примем меры согласно законодательству, - сказал спикер.

- Мы примем соответствующие меры. При изучении документов установили, что идёт реализация дизельного топлива и к нему указывается возмещение транспортных расходов. Мы выносим уведомление о недопущении нарушений в отношении этих двух розничных реализаторов. Компании обязаны выполнить уведомление, где срок исполнения один месяц. При неисполнении уведомления, мы проведём расследование, в котором выясним сколько получено дохода и монопольного дохода, который изымут в пользу государства, - пояснил Салават Вахитов.

- Налоговый комитет выходит на проверку трёх нефтебаз для проверки остатков, чтобы у местной власти было чёткое понимание, сколько дизельного топлива имеется в области. Мы можем сказать, что поставка увеличилась на 20%, даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То, есть дизтопливо есть в регионе, ажиотаж создавать не надо. Хотел бы попросить население самим не поддаваться на спекулятивные действия, как это было с сахаром. Сахара было достаточно, но у всех сработало, побежать и побольше его набрать. Такая же ситуация с соляркой. И хотелось бы обратиться к населению, чтобы они не получали сиюминутную выгоду. Есть факты, когда КамАЗ приезжает, заправляет в городе 100 литров и продаёт на стихийных пятаках перепродаёт подороже. К тому, же транзитному транспорту, который проезжает через нас, - рассказал Аслан Кенес.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, шестого сентября, в ходе заседания в палате предпринимателей ЗКО обсудили дефицит дизельного топлива в регионе. Заместитель акима области Темирхан Мендыгалиев отметил, что под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра созданы группы реагирования для борьбы с дефицитом нефтепродуктов на территории страны.Также он сообщил, что им поступило письмо-жалоба от компании Uniserv в отношении ТОО VеnOil и ТОО «Нефтэк», где замечены нарушения антиконконкурентных соглашений и недобросовестной конкуренции (175 статья предпринимательского кодекса).Также он обратился к предпринимателям, которые закупают дизельное топливо и в случае нарушения прав попросил обратится к ним. Заместитель руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Аслан Кенес дополнил, что ситуация ценообразования держится на постоянном контроле.Заместитель департамента экономических расследований по ЗКО заверил, что государством и центральными аппаратами все меры предусмотрены, с учётом что область находится на транзитном маршруте. Все машины проходят ЗКО, поэтому топлива более, чем достаточно.