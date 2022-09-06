Спасатели заявили, что угрозы для жилого сектора нет.
Кадр с видео tatyana.foster в Instagram
Спустя две минуты после ликвидации пожара в Кенсае загорелся участок склона горы Кок-Тобе. Информация о пожаре поступила в 18:58. Склон загорелся около частного дома на улице Жанибенова.
В 19:44 пресс-службе ДЧС Алматы сообщает, что ранг пожара повышен, наращиваются силы и средства служб взаимодействия города.
- В ночное время авиация по тушению природных пожаров из-за техники безопасности не привлекается. Для разведки применяются дроны. В 20:03 с южной стороны достигнута локализация. В ходе разведки установлено, на данный момент угрозы для частного жилого сектора нет, - информировали в ведомстве.
В 20:22 пожар ликвидировали. Спасатели не допустили распространения огня на смотровую площадку и парк «Кок-Тобе». Жертв и пострадавших нет.
Тем временем пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором стражи порядка проводили эвакуацию посетителей и работников парка.
Напомним, ранее горела сухая трава на горе Кенсай. Пожар тушили с 11:08 до 18:56.
