По данным «Казгидромета», с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и севере страны пройдут дожди с грозами. Жаркая погода сохраняется в ЗКО На большей части республики ожидается усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +5..+7. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет гроза. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
