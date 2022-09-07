Премьер пообещал принимать «кадровые решения» в случае роста цен.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заместитель премьера – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин на совещании
сообщил о планах профинансировать новый механизм обеспечения сахаром
. Заводы смогут закупить трёхмесячный объём сахара-сырца и обеспечить постоянную переработку в течение года. И в свою очередь они примут обязательства по фиксированию на один год отпускной цены в размере 460 тенге за килограмм.
По словам премьер-министра, госорганы и акиматы допустили ряд недоработок и не справились с задачей стабилизации цен на продовольственные товары
. Ранее неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы» до 100 млрд тенге, однако 10 регионов до сих пор этого не сделали.
- Упущена работа по выявлению непродуктивных посредников, что приводит к их увеличению. В результате мы наблюдаем постоянный рост цен, - подчеркнул премьер.
По итогам проведённого анализа Минторговли составлен рейтинг акиматов в части эффективности работы по сдерживанию цен. Последние места в нём занимают Туркестанская и Западно-Казахстанская области.
В этих регионах, по словам Смаилова, плохо контролируется как розничная торговля, так и оптовый рынок, слабо проводится работа по прямым поставкам сельхозпродукции.
Далее министр сказал об обеспечении страны сахаром. Минсельхоз не осуществлял координацию акиматов и организацию по своевременной контрактации на поставку продукции.
- В случае дальнейшего неисполнения или такой формальной работы будем принимать кадровые решения по регионам и министерствам, - сказал Смаилов.
В ходе обсуждения вопросов обеспечения внутреннего рынка топливом премьер подчеркнул, что напряженная ситуация вокруг ГСМ сложилась из-за отсутствия должной координации между центром и регионами
. Со стороны министерства энергетики и «КазМунайГаза» нет чёткой синхронизации по логистике, отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов и необходимым объёмам нефтепродуктов в регионах. Кроме того, «Казахстан темир жолы» не смог обеспечить своевременную поставку цистерн на НПЗ и не скорректировал графики подачи подвижного состава.
Из-за отсутствия чёткого механизма определения операторов льготного ГСМ в регионах создаются условия для выбора «привилегированных» компаний
. За допущенные пробелы в работе к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены уполномоченные лица Минэнерго, КМГ, Petrosun и АНПЗ.
