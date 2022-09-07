Он заявил, что Екатерина его четвёртая жена. 15 августа руководитель Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков написал в Facebook, что к нему в дом ворвались неизвестные люди, оскорбляли его и пытались отобрать дочь. На следующий день в сети появилось 
 подруги жены Телибекова. По её словам, общественный деятель регулярно избивает супругу. В тот день женщина приехала заступиться за жену Телибекова и произошёл конфликт. В пресс-службе департамента полиции Алматы тогда сообщили, по производство по делу ведёт управление Ауэзовского района. Шестого сентября Телибеков решил объяснить причину скандала.
- Тяжело мусульманину иметь иметь четыре жены. Есть плюсы, и есть минусы. Один из них недавно вылез наружу и стал причиной крупного скандала. Дело в том, младшая жена в силу своего возраста оказалась строптивой и своенравной. Это не нравилось старшим женам... Старшие три жены долго терпели её капризы и, наконец, не выдержали... И случился скандал. Приехала полиция, сбежались подруги… Обиженная супруга не решилась заявить, что её избили старшие жены. Заявить на весь мир, что она не главная, а самая младшая из жен задевало её самолюбие. Не долго думая, она обвинила в рукоприкладстве не старших жен, а своего мужа, - написал общественник в Facebook.
К публикации приложено видео, на котором Екатерина просит оставить семью в покое. Она заявила, что скандал произошёл на эмоциях, а все конфликты в семье связаны с «плохим знанием казахских и мусульманских обычаев».