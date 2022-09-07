Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» сообщили, что в посёлке Деркул восьмилетнюю девочку покусала собака. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что пёс укусил ребёнка за левое бедро, также есть царапины. Ребёнок получил вакцину после укуса в Областной детской многопрофильной больнице. Как выяснилось, собака была соседской. В департаменте полиции ЗКО пояснили, что в отношении хозяина собаки составлен протокол по статье 407-2 КОАП РК «Нарушение законодательства в сфере обращения с животными».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.