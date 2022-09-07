- Предлагается определить празднование Дня первого президента – первого декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников, - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию.

Депутаты мажилиса предложили внести изменения в некоторые законодательные акты по вопросам кинематографии и культуры.Также предлагается 25 октября сделать национальным праздником День Республики и установить 16 декабря как государственный праздник День Независимости. День первого президента отмечается первого декабря ежегодно с 2012 года. В этот день казахстанцы отдыхали.