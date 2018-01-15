Проект реализуется в рамках концепции «Smart city». Всего по городу за счет недропользователей, за три дня было установлено 46 таких автономных дорожных знаков, они не требуют подключения к электричеству. Знаки пешеходного перехода снабжены светодиодами, они питаются от аккумулятора, который в течение дня заряжается от солнца, а в темное время суток знаки светятся, что позволяет водителям увидеть их издалека. -По трассе на аэропорт установлено 18 таких компо-знаков, еще 28 по улице Сарайшык. Эти дорожные знаки устанавливаются для обеспечения безопасности пешеходов. Работа в этом направлении будет продолжена, - сообщил главный специалист сектора благоустройства ЖКХ г. Уральск Аслан ДАУБАЕВ.