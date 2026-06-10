Республиканская автодорога, связывающая Уральск и Актобе, местами пришла в критическое состояние.

Многочисленные выбоины, глубокие неровности и разрушенное асфальтовое покрытие стали главной темой для жалоб местных автомобилистов. Люди сетуют на регулярные поломки машин и создание аварийных ситуаций, призывая ответственные службы обратить внимание на плачевное состояние загруженной магистрали.

Журналисты "МГ" побывали на трассе Уральск - Актобе. До посёлка Жымпиты, а это 142 километра от Уральска, можно ехать без особого напряжения. А вот дальше отдельные участки республиканской дороги находятся в аварийном состоянии, превращая каждую поездку в опасный квест.

- Правильно было бы сделать новую дорогу, реконструкции надолго не хватает. Первый дождь - и ямы снова оголяются. Сейчас делают дороги некачественно. Было бы хорошо, если бы её расширили. Бывает, при обгоне водители выезжают на встречную полосу движения, создают аварийную ситуацию. Сейчас дорогу ремонтируют, это радует. А вот от Жымпиты до Булдырты - там невыносимая трасса. Едешь исключительно на первой скорости: ямы, прокалываешь колёса. Сколько мы жаловались сотрудникам полиции, но они утверждают, что это не их вина. Нам говорят лишь: "Двигайтесь потихонечку, не нарушайте". А там и нарушать не надо. Там метровые ямы, где колесо проваливается. Если кто дороги не знает, можно попасть в аварию, - сказал автолюбитель Ерлан Лукманов.

Сейчас трассу действительно ремонтируют, но водители считают, что этого ненадолго хватит.

- Состояние трассы - убитое. Ремонт делают, но не идеально. Не знаю, почему так получается: возможно, страдает качество ремонта, возможно, дорога изнашивается от перегруженных большегрузов. Сейчас трасса оставляет желать лучшего. До границы ехали примерно 70 километров в час, а дальше уже только 30-40 километров в час. Глубокие ямы, волны. Ходовая часть и колеса ломаются, - поделился мнением водитель большегруза Ержан.

В Telegram-канале "КазАвтоЖол" сообщили, что в Западно-Казахстанской области на участке км 369-408 автомобильной дороги республиканского значения "Актобе - Уральск - граница РФ" продолжаются работы по среднему ремонту. Общая протяженность проекта составляет 39 километров.

В рамках проекта выполнены следующие работы:

устройство фундамента методом ресайклирования - 13 км;

нижний слой покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси - 10 км.

Для реализации данного проекта задействовано 52 специалиста и 45 единиц техники.

Напомним, в таком же состоянии находится и трасса Уральск - Атырау. На автодороге проведут средний ремонт, хотя изначально была обещана реконструкция. Как отмечали полицейские, одной из основных причин ДТП, происходящих на данной трассе, является недостаточная ширина проезжей части. К слову, эта дорога находится в списке трасс, где чаще всего происходят смертельные аварии.