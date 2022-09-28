Достигнуты договорённости с Microsoft, Epam, Coursera о локализации в Казахстане - Токаев
По словам президента, в Казахстане созданы очень хорошие условия для развития IT-сектора.
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Об этом президент сказал на пленарном заседании международного технологического форума Digital Bridge 2022.
- Недавно будучи в США я провёл встречи с руководством таких компаний, как Microsoft, Epam, Coursera. И были достигнуты конкретные договоренности об углублении сотрудничества с Казахстаном и локализации в нашей стране, - сказал глава государства.
Однако, по его словам, цифровизация невозможна без современной и развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности.
- Казахстан последовательно создаёт цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных. Совместно с азербайджанскими партнёрами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе, - отметил Касым-Жомарт Токаев.