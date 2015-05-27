Доступ к информации должен быть открытым для СМИ – Назарбаев

В интервью каналу "Россия 24" президент Казахстана рассказал о дальнейших работах по демократизации общества, передает Informburo. Фото с сайта dixinews.kz В интервью программе "Мнение" с Эвелиной Закамской Нурсултан Назарбаев рассказал о создании прозрачной политики, подотчетной народу в Казахстане. "Все люди должны знать: если это не государственная тайна, то доступ к информации должен быть открытым! И никто не имеет права при запросе СМИ не давать информацию. И вообще это панацея, когда есть свободное общество, открытое для СМИ. Ничего не должно быть скрыто и ничего не должно быть сделано н