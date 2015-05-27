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Доступ к информации должен быть открытым для СМИ – Назарбаев

В интервью каналу "Россия 24" президент Казахстана рассказал о дальнейших работах по демократизации общества, передает Informburo. Фото с сайта dixinews.kz В интервью программе "Мнение" с Эвелиной Закамской Нурсултан Назарбаев рассказал о создании прозрачной политики, подотчетной народу в Казахстане. "Все люди должны знать: если это не государственная тайна, то доступ к информации должен быть открытым! И никто не имеет права при запросе СМИ не давать информацию. И вообще это панацея, когда есть свободное общество, открытое для СМИ. Ничего не должно быть скрыто и ничего не должно быть сделано н
Marat
Доступ к информации должен быть открытым для СМИ – Назарбаев
В интервью каналу "Россия 24" президент Казахстана рассказал о дальнейших работах по демократизации общества, передает Informburo.
Фото с сайта dixinews.kz
Фото с сайта dixinews.kz
 Фото с сайта dixinews.kz В интервью программе "Мнение" с Эвелиной Закамской Нурсултан Назарбаев рассказал о создании прозрачной политики, подотчетной народу в Казахстане. "Все люди должны знать: если это не государственная тайна, то доступ к информации должен быть открытым! И никто не имеет права при запросе СМИ не давать информацию. И вообще это панацея, когда есть свободное общество, открытое для СМИ. Ничего не должно быть скрыто и ничего не должно быть сделано никому неизвестным", - заявил президент. Нурсултан Назарбаев сообщил, что это направление требует перераспределения властных полномочий в стране в целом – от президента к правительству и парламенту, от правительства к областным руководителям, от них – к местным органам. "Я жду большого сопротивления. Я специально перед выборами как платформу заявил, если народ поддержит меня в выполнении этих реформ. Ведь после стольких лет моего президентства и моих лет я на что-то серьезное решаюсь. И вот итоги выборов показали, что поддержка есть", - рассказал Назарбаев каналу "Россия 24". Говоря о реформах в госслужбе, президент сообщил, что в государственную службу люди должны приходить не по цвету глаз или этническому признаку, а за опыт и заслуги. "Нашу многонациональность мы хотим превратить в преимущество, а не в недостаток. Все люди у нас идентифицировали себя как граждане Казахстана. И в госслужбу люди должны попадать по умению и опыту, а не по цвету глаз", - заявил президент.

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