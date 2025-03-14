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Социум

Дождь и туман ожидается в ЗКО 15 марта

15 марта в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман. Ночью на западе, севере области порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Кристина Кобина
Дождь и туман ожидается в ЗКО 15 марта

По данным РГП «Казгидромет»,15 марта в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман. Ночью на западе, севере области порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Днём столбики термометра поднимутся до +15..+20 градусов, ночью опустятся до +2..+7 градусов. 

В Атырауской области ожидается туман. Скорость ветра может достигать 9-14 метров в секунду. Днём температура воздуха составит +17..+22 градусов, ночью +2..+7 градусов. 

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В Актюбинской области осадков не ожидается. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Скорость ветра 7-12 метров в секунду. Днём +3..+8 градусов (на юге области +15 градусов), ночью -3..+2 градусов (на востоке области -6 градусов). 

В Мангистауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Днём температура воздуха составит +17..+22 градусов (на юге области +25 градусов), ночью +5..+10 градусов (на юге области +2 градуса).

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