Дождь и туман ожидается в ЗКО 15 марта

15 марта в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман. Ночью на западе, севере области порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет»,15 марта в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют небольшой дождь и туман. Ночью на западе, севере области порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Днём столбики термометра поднимутся до +15..+20 градусов, ночью опустятся до +2..+7 градусов.

В Атырауской области ожидается туман. Скорость ветра может достигать 9-14 метров в секунду. Днём температура воздуха составит +17..+22 градусов, ночью +2..+7 градусов.

В Актюбинской области осадков не ожидается. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Скорость ветра 7-12 метров в секунду. Днём +3..+8 градусов (на юге области +15 градусов), ночью -3..+2 градусов (на востоке области -6 градусов).

В Мангистауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Днём температура воздуха составит +17..+22 градусов (на юге области +25 градусов), ночью +5..+10 градусов (на юге области +2 градуса).