Дождь прогнозируют в ЗКО

Также в регионе ожидается сильный ветер. Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 24 октября в ЗКО ожидается переменная облачность, дождь, ветер с порывами до 14 метров в секунду. В Уральске температура воздуха днем +7 градусов, ночью +1. Малооблачную погоду без осадков синоптики прогнозируют в Атырау. Днем +12 градусов, ночью +4. До 10 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью похолодает до -4 градусов. В Актау переменная облачность, днем +15 градусов, ночью +8. В Алматы синоптики прогнозируют переменная облачность, временами дожди. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +5.