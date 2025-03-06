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Социум

Дождь, снег и гололед: какая погода ожидает жителей ЗКО 7 марта

В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Арайлым Усербаева
Дождь, снег и гололед: какая погода ожидает жителей ЗКО 7 марта

По данным РГП «Казгидромет», седьмого марта в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на западе, юге области с порывами 15-20 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет», 7 марта в Уральске ожидается снег с дождем, туман, температура воздуха днем +2 градусов, ночью -4. 

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В Атырау без осадков, днем +7 градуса, ночью -3. 

Низовая метель, снег и дождь ожидает жителей Актобе. Температура воздуха днем составит +1 градусов, ночью -5. 

Облачную погоду без осадков синоптики прогнозируют в Актау, днем +10 градусов, ночью до +5. 

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