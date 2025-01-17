Дождь, снег и метель: синоптики о погоде в ЗКО 18 января

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются снег, метели, местами гололед и усиление ветра.

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются снег, метели, местами гололед и усиление ветра.

Западно-Казахстанская область

Ночью: температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов, на севере и востоке до -8. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. На севере области - сильные осадки (дождь, снег) и низовая метель, туман. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Днем: -3…+2 градуса. Дождь, снег, гололед. На севере - сильные осадки и низовая метель, утром - туман.

Уральск

Ночью: -3...-5 градусов. Облачно, осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. Возможен туман. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Днем: 0...-2 градуса. Дождь, снег, метель и гололед. Утром - туман.

Актюбинская область

Ночью: -12...-17 градусов, на юго-западе области до -9. На западе, севере и юге ожидаются снег и метель. На востоке и юге области возможен туман. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, на юге и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем: -2…-7 градусов, на северо-востоке до -10. На западе, севере и юге ожидаются снег и метель. Утром - туман.

Атырауская область

Ночью: -3…+2 градуса, на востоке области до -6. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. На севере - низовая метель, туман. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Днем: -3…+2 градуса. Дождь, снег, гололед. На севере - низовая метель.

Мангистауская область

Ночью: от 0 до +5 градусов, на северо-востоке до -3. Ожидаются осадки в виде дождя и снега. Возможен туман. Ветер западный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем: от +2 до +7 градусов, на севере до -1. Дождь, снег, на западе и севере области возможен туман.