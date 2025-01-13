Дождь, снег, туман: прогноз погоды в ЗКО на 14 января

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед.

По информации «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются снег, туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. На севере и востоке области возможен туман. Днем: 0 до -5 градусов. Ночью: -2...-7, на востоке области до -10 градусов. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 м/с, днем на западе, севере и востоке области возможны порывы до 15-20 м/с. В Уральске днем: 0...-2 градуса. Облачно, дождь, снег, туман. Ночью: -5...-7 градусов.

В Актюбинской области - снег, метель и туман, возможен гололед на западе и севере области. Днем: от 0 до -5 градусов, на востоке до -8. Ночью: -7...-12, на востоке до -15 градусов. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с.

В Атырауской области на юге и востоке области ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможны гололед и туман. Днем: -3…+2 градуса. Ночью: 0...-5, на востоке области до -8 градусов. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 м/с, днем на западе, юге и востоке области возможны порывы до 15-20 м/с.

В Мангистауской области - осадки в виде дождя и снега, гололед и туман. Днем: 0…+5 градусов. Ночью: -3…+2, на северо-востоке до -6 градусов. Ветер со скоростью 9-14 м/с, днем на западе, юге и севере области возможны порывы до 15-20 м/с.