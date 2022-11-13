Дождь со снегом ожидается в ЗКО

Осадки будут идти по всей территории западного Казахстана. По данным РГП "Казгидромет", 14 ноября синоптики прогнозируют снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до 0..+2. Ветер до 20 метров в секунду. В Атырау ожидается дождь со снегом. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +4..+6 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег с дождем. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +8..