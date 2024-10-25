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Социум

Дожди и грозы ожидают жителей ЗКО 26 октября

Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.
Арайлым Усербаева
Дожди и грозы ожидают жителей ЗКО 26 октября

По данным РГП "Казгидромет", 26 октября днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На востоке, северо-востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на востоке, северо-востоке области порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +2.

Жителей Атырау также ожидает дождливая погода. небольшой дождь, гроза, днем +12 градусов, ночью +6. 

28 октября в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ветер северный, северо-западный ночью на севере-востоке, в центре области до шести метров в секунду. Днем +9 градусов, ночью +3.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют дожди. Ветер северо-западный, западный на северо-востоке области 14 м/с. Днем +14 градусов, ночью +10. 

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