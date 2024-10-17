Дожди и грозы: синоптики предупреждают о погодных сюрпризах в ЗКО 18 октября

"Казгидромет" представил прогноз погоды на западе Казахстана на 18 октября.

В Западно-Казахстанской области днём ожидается от +10 до +15 градусов, дождь и гроза. Ночью температура будет находиться в пределах +5+10, с дождём на западе, севере и юге. На севере и востоке области также возможен туман. Скорость ветра составит 9-14 м/с, а на западе, севере и юге – 15-20 м/с.

В Актюбинской области температура днём будет колебаться от +8 до +13, при этом ожидаются дожди на западе и юге. Ночью температура опустится до 0+5 градусов, осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе, юге и в центре области.

В Атырауской области также ожидается дождливая погода. Днём температура будет находиться в пределах +9 до +14 градусов, а ночью составит +5+10. На западе области ожидается сильный дождь и гроза. Скорость ветра составит 9-14 м/с, с порывами на западе и севере до 15-20 м/с.

В Мангистауской области температура днём будет выше - от +15 до +20 градусов. Здесь также ожидаются дожди, включая сильные осадки и грозы на западе и севере региона. Ночью температура будет в пределах +7+12, а на северо-востоке опустится до +3 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с, на западе и востоке – 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.